Karşıyaka'da 35 mülteci

Girne Karşıyaka sahil kenarında KKTC’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 5 çocuk, 4 kadın ve 26 erkek toplamda 35 mülteci tespit edildi

Karşıyaka Fener Mevkisinde sahil kenarına bıraktıkları 2 ile 9 yaş arası 5 çocuk, 4 Kadın ve 15 İle 50 yaş aralığında 26 erkek toplamda 35 mülteci tespit edilerek tutuklanmalarının ardından Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 23 Mart 2024 tarihinde Girne Karşıyaka Sahil kenarında onaylanmamış bir limandan KKTC’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 2 ile 9 yaş arası 5 çocuk, 4 Kadın ve 15 İle 50 yaş aralığında 26 erkek toplamda 35 mültecinin Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri tarafından tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mültecileri kaçak yollarla KKTC’ye sokmaya çalışan şahısların Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığını yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek yakalanan mültecilerin tahkikat maksatlı ilk etapta Yıldız Öğrenci Yurdunda bekletileceğini belirterek bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadetine ek olarak Savcı Senem Palabıyık mülteci çocukların Sosyal Hizmet görevlileri tarafından ihtiyaçlarının giderileceğini ve konunun bilgilerinde olduğunu ekledi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

