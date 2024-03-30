Karpaz'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Kumyalı - Ziyamet anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Polis Basın Bültenine göre, Mustafa Abat (E-21), yönetimindeki MZ 569 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Karaman (E-39) yönetimindeki SJ 151 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SJ 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Mercan (E-36) ve MZ 569 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Yaman (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.