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Karpaz'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

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Karpaz'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
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Kumyalı - Ziyamet anayolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Polis Basın Bültenine göre, Mustafa Abat (E-21), yönetimindeki MZ 569 plakalı araç ile Kumyalı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Karaman (E-39) yönetimindeki SJ 151 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile SJ 151 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Mercan (E-36) ve MZ 569 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim Yaman (E-20) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.
 
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