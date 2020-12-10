Karaoğlanoğlundaki kaza ucuz atlatıldı

Bu sabahın erken saatlerinde Karaoğlanoğlu'nda aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı

Bu sabah, saat 03.30 raddelerinde Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Çatalköy’de sakin Güray KIROĞLU(E-22) yönetimindeki salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak kaldırım taşlarına çarpmıştır.Çarpmadan sonra yoluna devam eden KP 465 plakalı araç kaldırım üzerinde bulunan Niz Oto Yıkamaya ait reklam tabelasına ardından 282 numaralı ikametkahı çevreleyen demir korkuluklara ve taş duvara çarpmıştır.Yina çarpmadan sonra yoluna kontrolsüz bir şekilde devam eden KP 465 plakalı araç takla atarak ve savrularak tekrar yola giriş yapıp yolun sağından yoldan çıkış yaparak o esnada karşı istikametten 75 Mlg alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Amın SALEHPOUR(E-25) yönetimindeki GD 730 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra durmuştur. Kaza sonucu yaralanan KP 465 plakalı araç sürücüsü Güray KIROĞLU ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Talha EMEK(E-22), Şeyda ÇELİK(K-28) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip Acil serviste müşahade altına alınmışlardır.