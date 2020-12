KKTC koronavirüs aşısı tedarikinde ne durumda?

Sağlık Bakanı Pilli, hem Türkiye’den hem de Güney’den koronavirüs aşısınıntedarik edileceğini açıkladı. Pilli, Türkiye’nin 11 Aralık’tan sonra Çin menşeili aşıyı tedarik etmeye başlayacağını, aşının Türkiye’ye ulaşmasından 3 gün sonrasında KKTC’ye hibe edileceğini vurguladı

Aşının Güney Kıbrıs’a ise Ocak 2021’de gelmesi bekleniyor.Güney’e gelecek olan 1,2 milyon doz aşının 400 bininin Kıbrıslı Türkler için ayrıldığı belirtildi

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilenBioNTech'inkoronavirüs aşısı önceki gün ilk kez 90 yaşındaki bir kadına yapıldı. Yaşanan gelişme, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de olumlu bir hava yaratırken, “aşı ülkeye ne zaman gelecek?” sorusunu da beraberinde getirdi. Kıbrıs Postası, bu sorunun yanıtını aradı.

Dünyada ilk kez İngiltere'de yaygın kullanımına onay verilen Alman biyo-teknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip Koronavirüs aşısı ilk kez Coventry kentindeki bir üniversite hastanesinde 90 yaşındaki bir kadına yapıldı.

BioNTech aşısı dışında iki farklı aşının daha yıl sonuna kadar dünyaya dağıtılmaya başlanması bekleniyor.

Yaşanan gelişme, tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de olumlu bir hava yaratırken, “aşı ülkeye ne zaman gelecek?” sorusunu da beraberinde getirdi.



HEM TÜRKİYE’DEN HEM DE KIBRIS’IN GÜNEYİNDEN AŞI TEDARİK EDİLECEK

Kıbrıs Postası’na konuşan Sağlık Bakanı Ali Pilli, hem Türkiye’den hem de Kıbrıs’ın güneyinden aşı tedarik edileceğini ifade etti.

Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile irtibat halinde olduklarını, Türkiye’nin 11 Aralık tarihinden sonra Çin menşeili CoronaVac aşısını tedarik etmeye başlayacağını, aşının Türkiye’ye ulaşmasından 3 ya da 4 gün sonrasında KKTC’ye hibe edilmeye başlanacağını kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyine de farklı tarihlerde olmak üzere toplamda 1,2 milyon doz AstraZeneca ve Pfizer/BioNTech aşısının geleceğini ifade eden Pilli, söz konusu aşıların yaklaşık 400 bin dozunun Kıbrıslı Türklere ait olduğunu, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin, aşıların Kuzey’e tedariki konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



TÜRKİYE’DEN KAÇ DOZ AŞI GELECEK?

Türkiye’den gelecek olan doz sayısına ilişkin soru üzerine Pilli, “Türkiye bugüne kadar bize istediğimiz zaman ve istediğimiz miktarda aşı göndermiştir. Şu an bizden sayı talep etmiş durumdalar. Bu konuları karşılıklı olarak görüşmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Aşıların tedarik edilmesinin ardından ilk olarak risk altındaki sağlık çalışanlarına uygulanacağını söyleyen Pilli, “daha sonra 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımıza, kronik hastalara; yani risk altındaki gruplara yapılacak. Daha sonra da daha az risk altında olan kişiler üzerinde uygulanacak” dedi.

Pilli, özellikle RNA teknolojisinin kullanıldığı ve -70 derecede saklanabileceği ifade edilen BioNTech aşısı için gerekli soğuk zincir ve diğer lojistik ile altyapı imkanlarının hazır olup olmadığına ilişkinse, “Her şeyi yaparız biz. Yeter ki isteyelim” dedi.



SOYDAN: “400 BİN AŞININ KIBRISLI TÜRKLER İÇİN AYRILDIĞINI TEYİT ETTİK”

Öte yandan Kıbrıs Postası’na konuşan İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan da Kıbrıs’ın güneyine gelecek olan 1,2 milyon doz aşının 400 bininin Kıbrıslı Türkler için ayrıldığını, Komite’nin Kıbrıslı Rum üyelerinden bu rakamı teyit ettiğini belirtti.



AŞILARIN, OCAK 2021’DE GÜNEY’E GELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Komite’nin Kıbrıslı Rum Eş Başkanı ile her gün iletişim içinde olduklarını belirten Soydan, aşının ilk partisinin kaç doz halinde ne zaman Güney’e geleceği konularının henüz netlik kazanmadığını ancak Ocak 2021’de gelmesinin tahmin edildiğini kaydetti.



KKTC’DE SADECE BİR ADET -70 DERECELİK DEPO MEVCUT…

Güney’e gelecek olan aşıların RNA teknolojisiyle üretildiğini ve -70 derecede 6 ay süreyle saklanabileceğini vurgulayan Soydan, “KKTC’de şu an sadece bir tane -70 dere soğukluğa ulaşabilen depo mevcut. Bu depo da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Mikrobiyoloji Laboratuvarında. Diğer depolar -25 dereceye kadar soğutabiliyor. Aşıların -25 derecede ne kadar süreyle saklanabileceğine yönelik net bir yanıt yok” dedi.



TÜRKİYE’NİN AŞI TEDARİK ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç farklı Koronavirüs aşısının temin edilmesine yakın olunduğunu ve bu aşıların vatandaşlara uygulanabilmesi için gerekli lojistik ve altyapı imkanlarının hazır olduğunu söyledi.

Koca, Çin menşeli Sinovac şirketi ile 10 milyon doz CoronaVac aşısı için sözleşme imzaladığını, Pfizer ve BioNTech aşısı için ise şirketle Aralık ayında 1 milyon doz, daha sonra 25 milyon doz aşı olmak üzere görüşmelerin sürdüğü açıkladı.

Koca, sözleşme yapılan Sinovac aşısının ilk kısmının Türkiye'ye 11 Aralık'tan sonra gelmesinin beklendiğini kaydetti.

Bakanın bahsettiği üçüncü aşı ise Türkiye'de üretiliyor ve henüz Faz 1 çalışmaları devam ediyor.