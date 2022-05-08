Karaoğlanoğlu'nda korkunç kaza: Biri ağır 2 yaralı

Girne-karaoğlanoğlu anayolunda dün gece alkol, sürat ve dikkatsizlik sonucunda meydana gelen kazada biri ağır 2 genç yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 23.30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde, 22 yaşındaki Hüseyin Avlar, 72 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MU 395 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yaşandı. Avlar'ın, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından çıkarak banket dışında bulunan otobüs durağı tabelasına, ardından da iki ayrı siteye ait çevre taş duvarına ve demir korkuluklara çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan MU 395 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Avlar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 23 yaşındakiKemal Kaplan kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesinde, yapılan müdahalelerin ardından Hüseyin Avlar acil serviste, ağır yaralanan Kemal Kaplan ise yoğun bakım servisinde müşahede altına alındılar.