Kaldığı lojman odasında ölü bulundu

Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirkette çalışan 53 yaşındaki Mehmet Şirin Çapan, kaldığı lojman odası içerisinde ölü bulundu.
Gazimağusa’da ise kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunnan Efgani Dönmez’in (E-39) ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Dönmez’in ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.
Polisin her iki olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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