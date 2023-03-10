Kadına şiddete iki yıl hapis

Gönyeli’de kız arkadaşını defalarca yumruklayan ve sehpa üzerine savurup kulak zarının delinmesine neden olan Eren Gürkan, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi

Gönyeli’de kız arkadaşı isminin baş harfleri M.K’yi defalarca yumruklayarak, sehpa üzerine savurup kulak zarının delinmesine neden olan Eren Gürkan’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Barkın, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi artışı üzülerek gözlemlediklerini belirtip, bu tür suçlara mahkemelerin hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını söyledi.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

