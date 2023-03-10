banner913
banner885
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclisi Başkanı Töre, eski başbakanlardan Küçük’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı
18 0
17 0
 
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir
5 0
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
İsveç'te yeni terörle mücadele yasa tasarısı bugün meclise sunulacak
8 0
"Şampiyon Melekler Anı Gecesi” düzenlendi
14 0
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
El-Sen GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu
7 0
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
İçişleri Bakanı Öztürkler 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolaysıyla mesaj yayımladı
10 0
banner915

Kadına şiddete iki yıl hapis

banner476

Gönyeli’de kız arkadaşını defalarca yumruklayan ve sehpa üzerine savurup kulak zarının delinmesine neden olan Eren Gürkan, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi

banner825
Kadına şiddete iki yıl hapis
banner931
Gönyeli’de kız arkadaşı isminin baş harfleri M.K’yi defalarca yumruklayarak, sehpa üzerine savurup kulak zarının delinmesine neden olan Eren Gürkan’ın aleyhindeki karar açıklandı.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Barkın, kadınlara yönelik şiddet suçlarındaki ciddi artışı üzülerek gözlemlediklerini belirtip, bu tür suçlara mahkemelerin hiçbir şekilde hoşgörü ile karşılanamayacağını söyledi.
Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.