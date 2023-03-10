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“PGM’ye tazminat cezası”

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DAÜ-SEN, 2011 yılında önündeki olayla ilgili davada Polis Müdürlüğü'nün mahkum olduğunu açıkladı

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“PGM’ye tazminat cezası”
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 2011 yılında KTHY önünde gerçekleşen olayla ilgili iki davada Polis Müdürlüğünün mahkum olduğunu ve tazminat cezasına çarptırıldığını açıkladı.
DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, 19 Temmuz 2011 tarihinde, Lefkoşa'da eski KTHY binası önünde yapılan eylemde polis güçlerinin eylemcilere saldırdığı, çok sayıda kişiyi yaraladığı öne sürüldü.
Açıklamada, “Polisin saldırısının kurbanları arasında DAÜ-SEN üyesi iki kadın meslektaşımız da bulunuyordu. Sendikamızın hukukçusu Öncel Polili'nin yürüttüğü iki davanın birincisi geçen yıl, ikincisi ise 7 Mart tarihinde sonuçlandı. Polis Müdürlüğü her iki davada da mahkûm oldu ve tazminat cezasına çarptırıldı.” denildi.
Açıklamada,  12 yılın ardından “Polis Müdürlüğünün saldırısının haksızlığı ve verdiği zararın” mahkemece onaylandığı ifade edildi.
 
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