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İthal izin belgesi sahteleyip araç satan kişiler tutuklandı

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İthal izin belgesi sahteleyip araç satan kişiler tutuklandı
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İthal izin belgesi sahteleyip araç satan kişiler tutuklandı. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz ay S.E.(E-27), N.T.(E-35) ve R.K (E-43), Gazimağusa’da, bir araç galerisi adına ithal edilen iki araca antrepo izni alıp gümrüklemek için sorgulama ve ithal izni belgelerini sahteleyip Gümrük ve Rüsumat Dairesine ibraz etti, araçlardan birini kayıtlayıp sattı. Adı geçen şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.(E-27) tutuklandı.
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