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İnşatta beton zemine düşen işçi ağır yaralandı

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İnşatta beton zemine düşen işçi ağır yaralandı

Girne’de yapımı devam eden inşaattan düşen 40 yaşındaki Kenan Ergen, YDÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 16.15 sıralarında Girne’de yapımı devam eden inşaatta çalışan Ergen, iş bitiminde malzemeleri topladığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Ergen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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