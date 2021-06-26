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Acil A(Rh +) kan aranıyor

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Acil A(Rh +) kan aranıyor
Ameliyata girecek olan Ali Osman Can için kan aranıyor.
KTÖS tarafından yapılan yardım duyurusunda şöyle denildi:
"Bir üyemizin yakını olan Ali Osman Can'ın ameliyatı için çok acil A(Rh +)kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların Dr.Burhan Nalbantoglu Hastanesi’ne başvurmaları rica edilir.
Bilgi için: 05338691855 veya 05338411855"
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