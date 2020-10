İnsan kaçakçılarının sayısı 4 oldu

Karpaz sahilinden kaçak olarak KKTC’ye giriş yapan 32 mültecinin adaya girişlerinde yardımcı olduğu tespit edilen Süleyman Barut, Kadir Can Barut ve Davut Zengin’in ardından Serhat Borak da tutuklandı



Türkiye’den 2 ayrı tekne ile ülkeye getirilip Karpaz sahilinden onaylanmış liman olmayan bir yerden adaya giriş yapan 11’i çocuk 32 mültecinin ülkeye girişlerinde yardımcı olmakla suçlanan Süleyman Barut, Kadir Can Barut ve Davut Zengin’in ardından suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Serhat Borak da tutuklandı.

Kıbrıspostasına göre zanlı Borak “İnsan kaçakçılığı” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme zanlının 3 gün tutuklu kalmasına karar verirken, polis mahkemede suçla bağlantısı olduğunu tespit ettikleri 3 kişinin arandığını açıkladı.

2 AYRI TEKNE İLE GETİRİLDİLER

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Celil Gülyaprak mahkemede verdiği ifadesinde, 6 Ekim 2020 tarihinde saat 03:00 sıralarında Karpaz bölgesinde deniz sahilinden ayni anda isimleri ve kullanıcıları tespit edilemeyen 2 ayrı tekne ile gelen Suriye uyruklu 21 yetişkin, 11 çocuk olmak üzere toplam 32 mültecinin onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yaptıklarını açıkladı.

Mültecilerin 7 Ekim 2020 tarihinde saat 20:45’te Avtepe köyünün yakınlarında arazi içerisinde polise gelen bilgi ve araştırma neticesinde tespit edildiğini belirten Gülyaprak, 21 yetişkin mültecinin tutuklandığını, 11 çocuk mültecinin ise gözaltına alınarak bakımlarının yapıldığını kaydetti.

Yürütülen ileri soruşturmada ayni gün Süleyman Barut, Kadir Can Barut ve Davut Zengin’in mesele ile bağlantılarının tespit edildiğini ve “İnsan kaçakçılığı” suçundan tutuklandıklarını belirten Gülyaprak, tutuklanan Süleyman Barut, Kadir Can Barut ve Davut Zengin’in 8 Ekim 2020 tarihinde İskele Kaza Mahkemesine çıkarılarak haklarında 1’er gün, 9 Ekim 2020 tarihinde ise 6’şar gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

ÇELİŞKİLİ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yürütülen soruşturma kapsamında ve elde edilen telefon dökümlerinde zanlı Davut Zengin’in mültecilerin yakalandığı gün zanlı Serhat Borak ile görüşme yaptığının tespit edildiğini belirten polis memuru Gülyaprak, zanlı Borak’ın sorguya alındığını söyledi.

Zanlı Serhat Borak’ın bu yönde sorgulandığı zaman görüşme dökümleri ile uyumsuz, tutarsız ve makul olmayan cevaplar verdiğinin tespit edildiğini belirten Gülyaprak,, yine elde edilen telefon dökümlerinden zanlı Borak’ın mültecilerin yakalandığı Avtepe bölgesinde bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı Serhat Borak’ın 5 buçuk sayfalık ifade verdiğini belirten Gülyaprak, zanlının ifadesinde bir kişiden bahsettiğini ve 7 Ekim 2020 tarihinde öğleden sonra tüm gün o şahıs ile birlikte olduğunu söylemesine rağmen ayni gün kendisine ait telefon hattı ile o şahıs adına kayıtlı cep telefonundan 16.42, 17.23, 17.24 ve 17.25 saatleri arasında dikkat çekici şekilde görüştüğünün görüldüğünü açıkladı.

Gülyaprak, zanlının birlikte olduğunu söylediği şahıs ile telefonda görüştüğünü tespit ettiklerini kaydederek ortada bir yalanın söz konusu olduğunu söyledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında alınacak çok sayıda ifade olduğunu belirten Gülyaprak, incelenecek kamera görüntülerinin olduğunu ve aranan 3 kişinin daha olduğunu açıkladı.

Gülyaprak, soruşturmada mültecilerin taşınmasında kullanılan bir van aracın da tespit edilerek emare alındığını kaydederken, meselenin Türkiye, KKTC ve Güney Kıbrıs’a kadar uzanan geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Gülyaprak zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.