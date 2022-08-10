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İki kişi yaralandı

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Çayırova-Bafra ana yolunda alkollü araç sürücüsü yoldan çıkıp takla attı, iki kişi tutuklandı

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İki kişi yaralandı

Çayırova-Bafra ana yolunda dün sabah meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü tutuklandı.
06.30 sıralarında, Çayırova-Bafra ana yolunun 2’nci kilometresindeki kazada, %183 mlgr. alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan 29 yaşındaki Bayram Ali Yazıcı yönetimindeki KC 991 plakalı araç, Bafra istikametine seyrettiği sırada, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla atarak tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan aracın yolcuları Ali Dikkaya ve Gülüm Alışkın, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülüm Alışkın taburcu edilirken, Ali Dikkaya ise boynunda kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. raç sürücüsü Bayram Ali Yazıcı ise tutuklandı.
 


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