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İki cinayet zanlısında karşılıklı iade

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Gökhan Naim cinayetinden aranırken Güney Kıbrıs’a kaçan Ali Hassan, yapılan iş birliği ile KKTC adli makamlarına; Güney’de cinayet suçundan aranırken KKTC’ye kaçan Mohammad Al Shalal ise Güney’e teslim edildi

İki cinayet zanlısında karşılıklı iade
 
 
Çalışmalarını Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum lidere bağlı olarak yürüten İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi, BM aracılığıyla bu sabah iki cinayet zanlısının karşılıklı iadesini gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede KKTC’de Gökhan Naim cinayeti ile bağlantılı olarak aranırken Güney Kıbrıs’a kaçtığı saptanan Ali Hassan, yapılan iş birliği ile KKTC adli makamlarına; Güneyde cinayet suçundan aranırken KKTC’ye kaçan Mohammad Al Shalal ise Güney Kıbrıs’a teslim edildi. 
Komite Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, böylelikle cinayetle suçlanan her iki zanlının yargı huzuruna çıkarılmasının önünün açıldığını söyledi.
Karşılıklı iade sürecinde Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’deki işlemlerin tamamlanması için ilgili kurumlar nezdinde eşgüdüm sağladığı bildirildi. 
Bir süredir yürütülen hazırlık çalışmalarının tamamlanması üzerine, cinayet zanlılarının karşılıklı iade işlemi bu sabah BM gözetiminde İki Toplumlu Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi yetkilileri tarafından gerçekleştirildi.

 
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