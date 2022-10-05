Karpaz bölgesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli kızın ormana kaçırılıp tecavüz edilmesiyle ilgili Samet Dolu adlı kişi tutuklandı





Karpaz bölgesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli kızın ormana kaçırılıp tecavüz edilmesi bölgede infiale neden oldu.

1 Ekim tarihinde meydana gelen olayın ardından tutuklanan Aykut Dora’nın suçla bağlantısı olmadığı tespit edildi.

Polis ileri soruşturmasında 16 yaşındaki A.Y.’yi gece yarısı ormana götürüp ağzını bağladıktan sonra tecavüz eden Samet Dolu’yu tespit ederek tutukladı.

Dolu dün tutukluluk talebi ile İskele Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme, soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek zanlı Dolu’nun 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.



POLİS: “YÜZDE 65 ENGELLİ”

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Arif Tolgan, 1 Ekim 2022 tarihinde, saat 02.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, olayla bağlantılı önceki gün tutuklanarak mahkemeye çıkarılan Ayhan Dora’nın olayla bağlantılı olmadığını, yapılan soruşturmada zanlı Samet Dolu’nun tutuklandığını söyledi.

Polis zanlı Dolu’nun zihinsel engelli A.Y.’yi aracıyla Yenierenköy ile Dipkarpaz arasında bir bölgeye götürerek, toprak yol içerisinde aracı durdurduğunu anlattı. Polis, zanlının, kızın elbisesini zorla çıkararak, bağırmaması için ağzını bağladığını, ardından cinsel saldırıda bulunduğunu, sonra da tecavüz ettiğini açıkladı. Yapılan soruşturmada kızın yüzde 65 zihinsel engelli olduğunun tespit edildiğini aktaran polis, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını bildirdi.

Polis, olayın yaşandığı gece ailenin kızlarının kayıp olduğunu bildirdiğini, sabaha karşı müşteki kızın eve geri döndüğünü ancak korkusundan ailesine bir şey söyleyemediğini, saat 17.00 sırasında yengesine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını açıkladı.

Yargıç Şevket Gazi polis çavuşunun yemin altında verdiği şehadetini ve talebini değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi

