Hulusioğlu ve üç adamı teminatla serbest

Çatalköy eski belediye başkanı Mehmet Hulusioğlu ile üç adamı Vedat Hacıabitoğlu, Sıtkı Demirağcı, Kemal Demirağcı adam kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanmalarının ardından teminatla serbest bırakıldılar

Çatalköy eski Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’nun emriyle, “seçimlerde kendisini desteklemediğini gerekçesiyle” bir belediye çalışanının kaçırılıp darp edildiği iddiasıyla ilgili Hulusioğlu dahil toplamda 4 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.Mahkemede kan donduran detaylar aktaran polisi, belediye çalışanı Beyazlı’nın “seçimde Hulusioğlu’na destek vermediği” gerekçesiyle evinin önünden zorla alınarak dağda darp edildiği, ardından da eski belediye başkanının Arapköy’deki evine götürülerek Hulusioğlu tarafından "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" şeklinde şiddet tehdidine maruz kaldığını ifade etti.Mahkemede, olayın detaylarını aktaran polis, Çarşamba günü Düzkaya Spor Kulübü Başkanı Vedat Hacıabitoğlu ve Sıtkı Demirağcı isimli şahsın, Çatalköy Belediyesi çalışanı Emrah Beyazlı’yı evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıklarını ve Beşparmak dağlarına götürdüklerini söyledi.Polis, zanlıların Beyazlı’yı “seçimde Hulusioğlu’na destek vermediği” gerekçesiyle darp ettiklerini, hakaret ettiklerini iddia etti.Polis, zanlıların Beyazlı’yı tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan eski başkan Hulusioğlu’na ait taş eve götürdüğünü ifade etti.Polis, Hulusioğlu’nun taş evde Beyazlı'yı "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiğini, zanlıların daha sonra Beyazlı'yı plakası meçhul gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğünü söyledi.Polis, olayın akabinde Beyazlı tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.Kıdemli Yargıç ayrıca benzer suçtan sabıkası olan zanlı Vedat Hacıabitoğlu’nun ek olarak 400 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması yönünde de emir verdi.