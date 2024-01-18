Hırsızlık zanlısına 3 yıl 6 ay hapis

Alayköy’de eski patronunun evine girerek, evde bulunan içkiyi içmesinin ardından cep telefonu çalan ve uyuyakalan Feruz Matrasulov, 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi

Alayköy’de meydana gelen “ev açma, hırsızlık, mülke tecavüz ve ikamet izinsiz” suçlarından yargılanan Feruz Matrasulov, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde kararı okuyan yargıç, 19 Eylül 2023 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Alayköy’de bulunan eski patronu G.Ç.’nin ikametgahına ait bahçe evinin açık kapısından içeriye girdikten sonra, içerisinde bulunan bir şişe 35 cc Altın Efe rakıyı içtiğini söyledi. Yargıç, sanığın daha sonra 380 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, tahta saplı ekmek bıçağını alıp evin kilitli alüminyum sürme kapısını bıçakla zorlayıp açarak evin üst katındaki çocuk odası içerisinde komodin üzerinde bulunan Iphone Xs marka cep telefonunu sirkat edip, alt kattaki mutfak odasına inip yerde uyuduğunu açıkladı.

Yargıç, sanığın G.Ç. tarafından görülüp olay yerine gelen polis tarafından suçüstü tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada konu cep telefonu ve ekmek bıçağının emare olarak alındığını söyledi.

Yargıç, sanığın ifadesinde kalacak yeri olmadığı için daha önce de aynı eve girdiğini, ayrıca elektrikli süpürge çalıp, Lefkoşa’da bir şahsa sattığını itiraf ettiğini söyledi. Yargıç, sanığın herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde yakalandığı güne kadar 172 gün ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Yargıç, ayrıca sanığın ülkede ikamet izinsiz kaldığına da vurgu yaparak, oy birliği ile 3 yıl 6 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

