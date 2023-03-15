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Her yerden uyuşturucu şıktı

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Mağusa’da polisin düzenlediği Yosun operasyonunda bir kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Her yerden uyuşturucu şıktı
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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Yosun operasyonu” kapsamında, 36 yaşındaki isminin baş harfleri M.Y.’nin aracında yapılan aramada, yaklaşık 1 kilo 800 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.
Dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda bahse konu şahıs tutuklandı.
Öte yandan önceki gün Lapta’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında ise, 38 yaşındaki isminin baş harfleri N.A. ve 50 yaşındaki isminin baş harfleri Ş.A.’nın tasarrufunda 3 gram 500 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve pipo bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.
Önceki gün Gemikonağı’nda, 19 yaşındaki isminin baş harfleri S.B.’nin ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1300 TL nakit para emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 25 yaşındaki isminin baş harfleri T.R. tutuklandı.
 
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