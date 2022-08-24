Haspolat'ta çöplükte çıkan yangın zehir saçtı

Haspolat'ta mezarlık bölgesindeki çöplük alanda çıkan yangında altı dönümlük alan içerisindeki çöpler ile molozlar yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haspolat'ta mezarlık bölgesindeki çöplük alanda bugün saat 15.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ile askeri birliğe ait su tankerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında, altı dönümlük alan içerisindeki çöpler ile molozlar yandı.

