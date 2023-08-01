banner913
banner932
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
22 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
100 0
 
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
320 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
18 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
29 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
20 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
24 0
banner964

Harnup hırsızlığına yönelik polis devriyeleri artırıldı

banner476

banner825
Harnup hırsızlığına yönelik polis devriyeleri artırıldı
Harnup hasadının yaklaştığı bu günlerde, harnupların sahipleri dışında başka şahıslar tarafından toplanarak çalındığı yönünde alınan şikâyetler doğrultusunda başta İskele bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde hırsızlığa karşı polis devriyeleri artırıldı. Hırsızlığın yanı sıra
Kaymakamlıklar tarafından belirlenen tarihlerden önce harnup hasadı yapılmasının suç olduğuna dikkat çeken Polis, tespit edilmesi halinde harnup hasadı yapanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlattı.
Polis yaptığı duyuruda "Halkımızın bu veya buna benzer olaylarla karşılaşması ve/veya bilgisi olması halinde, en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur" denildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.