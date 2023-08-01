Harnup hırsızlığına yönelik polis devriyeleri artırıldı

Harnup hasadının yaklaştığı bu günlerde, harnupların sahipleri dışında başka şahıslar tarafından toplanarak çalındığı yönünde alınan şikâyetler doğrultusunda başta İskele bölgesi olmak üzere tüm bölgelerde hırsızlığa karşı polis devriyeleri artırıldı. Hırsızlığın yanı sıraKaymakamlıklar tarafından belirlenen tarihlerden önce harnup hasadı yapılmasının suç olduğuna dikkat çeken Polis, tespit edilmesi halinde harnup hasadı yapanlar hakkında yasal işleme gidileceğini hatırlattı.Polis yaptığı duyuruda "Halkımızın bu veya buna benzer olaylarla karşılaşması ve/veya bilgisi olması halinde, en kısa sürede polisi durumdan haberdar etmeleri önemle rica olunur" denildi.