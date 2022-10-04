Hamitköy’de uyuşturucu operasyonu.. 4 tutuklama



Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyonda, ağaçlar altında gizlenmiş vaziyette yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirilirken, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas teraziyi almak için olay yerine gelen Ö.E.(E-20), C.G.(E-28), U.K.(E-18) ve K.M.B.(E-20) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların olay yerine gelmekte kullandıkları araçta yapılan aramada ise; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.