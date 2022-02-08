Halil Falyalı'ya silahlı saldırı

İşadamı Halil Falyalı bu akşam silahlı saldırıya uğradı. Çatalköy’deki evinin önünde vurulan Falyalı ağır yaralandı.

İddialara göre şoförü yaşamını yitirdi. Falyalı’nın aracının kimliği meçhul kişiler tarafından evinin yakınınında otomatik silahla tarandığı ve Falyalı’nın ağır yaralandığı belirtilirken, şoförünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.



Falyalı’nın Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığı kaydedildi.