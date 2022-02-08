Falyalı kurtarılamadı

İş adamı Halil Falyalı, bugün akşam saatlerinde Çatalköy’de arabası içindeyken silahlı saldırıya uğraması sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasının ardından aktarıldığı Yakın Doğu Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı saldırıda, Falyalı’nın şoförünün da olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı henüz saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, geniş kapsamlı bir açıklama yapacağı kaydedildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Halil Falyalı ile ilgili resmi açıklama:

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklamsı yaptı.

