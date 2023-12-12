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Güzelyurt’ta sirkat

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Müşteriden temin ettiği parayı kendi hesabına havale eden çalışan tutuklandı

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Güzelyurt’ta sirkat
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Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir kömür fabrikasında çalışan H.K’nin (E-27) Mart ayında bir markete sattığı odunlar karşılığında müşteriden kredi kartı ile temin ettiği 20.000 TL parayı, yalan beyanda bulunarak kendi hesabına havale ettirdiği ve 20 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahsın tutuklandığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
 
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