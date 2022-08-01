Gönyeli'de apartman yanındaki arazide başlayan yangın korkuttu

Gönyeli'de öğle saatlerinde Kumser Apartmanı yanındaki arazide bulunan çeşitli kullanılmayan ev eşyalarında yaşanan yangın bölgede panik yarattı.Polisten verilen bilgiye göre yangın bugün, saat 12: 30 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kumser Apartmanın yanındaki arazide meydana geldi.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu apartman yanında atılı bulunan kullanılmayan eski mobilya, ev eşyaları vb atıklar ile zemin katta bulunan alçıpanlar ve üst katta bulunan dairenin balkonunda asılı bulunan halı ile daireye ait pencere yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.