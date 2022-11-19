Girne’de uyuşturucu...2 tutuklu

Girne’de dün akşam gerçekleştirilen operasyonda, iki kişinin içerisinde bulunduğu araçta ve kalmakta oldukları evde uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde ettikleri inanılan nakit para bulundu, şahıslar tutuklandı



Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Halka Operasyonu” esnasında saat 21.00 sıralarında M.Ş.O.(E-27) ve H.C.O.(E-20)’nun kullanımlarında bulunan araçta ve kalmakta oldukları evde yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 91 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet öğütücü, yeşil reçeteye tabi 21 adet hap bulundu.



Bunun yanında, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 245 Euro ve 1,020 TL nakit para bulunarak, emare olarak alındı.



Polis, şahısların tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.