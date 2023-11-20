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Girne’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı

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Girne’de uyuşturucu operasyonu: 6 kişi tutuklandı
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 Girne’de, bir araçta ve evde uyuşturucu ile satışından elde edilen para ele geçiren polis, toplam 6 kişiyi tutukladı. 
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün İslambey Sokak üzerinde, devriye halindeki trafik ekipleri tarafından M.F.M.(E-25) yönetimindeki araç kontrol maksatlı durduruldu.
Araç sürücüsü M.F.M.(E-25) ile araçta yolcu olarak bulunan A.D.(E-24) ve M.D.’nin (E-25) şüpheli hareketleri üzerine, söz konusu şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada toplam 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alınırken bahse konu şahıslar tutuklandı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.S.A.(K-31), C.C.A.(K-22) ve O.A.A.’nın (E-29) bulundukları evde  yapılan aramada ise yaklaşık 62 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 69 bin 40 TL, 2 bin 711 Dolar, bin 190 Sterlin ve 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar da tutuklandı.
 
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