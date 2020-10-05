Girgin’in kesin ölüm sebebi için kan ve doku örnekleri alındı

Girne’de aniden geçirdiği rahatsızlık sonrası yaşamını yitiren 38 yaşındaki Fatih Girgin’e otopsi yapıldı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde önceki gün yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için kan ve doku örnekleri alındı. Soruşturma devam ediyor.
Polisin önceki günkü Basın Bülteni’nde, Girne’de faaliyet gösteren bir öğrenci yurdunda kalmakta olan Fatih Girgin’in, cuma günü, kalmakta olduğu odasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği bildirilmişti.