banner583
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
22 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
33 0
 
Gün babalarındı
Gün babalarındı
24 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
Bu uygulamadan haberiniz var mı?
21 0
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
Makyajlı Subaru Forester, görücüye çıktı
18 0
banner661

Geçitklae bölgesinde büyük yangın

banner476

banner666
Geçitklae bölgesinde büyük yangın
Mesaya bölgesinin gelişmekte olan beldelerinden Geçitkale doğu girişinde Kanizi Petrol arkasında yangın çıktığı bildirildi.
Yangının hızla ilerlemesi nedeniyle Geçitkale Belediyesi sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı:
Geçitkale Belediyesi'nin paylaşımı şöyle:
"Geçitkale doğu girişinde Kanizi Petrol arkasında yangın çıktı.
Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangına İtfaiye ve Belediye ekiplerimiz olay yerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor... Bölgemizde bulunan sabanlı traktör ve Su tankeri aracı bulunan vatandaşların yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur."
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.