Geçitklae bölgesinde büyük yangın

Mesaya bölgesinin gelişmekte olan beldelerinden Geçitkale doğu girişinde Kanizi Petrol arkasında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının hızla ilerlemesi nedeniyle Geçitkale Belediyesi sosyal medya hesabından yardım çağrısı yaptı:

Geçitkale Belediyesi'nin paylaşımı şöyle:

"Geçitkale doğu girişinde Kanizi Petrol arkasında yangın çıktı.

Rüzgarında etkisiyle geniş alana yayılan yangına İtfaiye ve Belediye ekiplerimiz olay yerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor... Bölgemizde bulunan sabanlı traktör ve Su tankeri aracı bulunan vatandaşların yangın yerine gelmeleri önemle rica olunur."