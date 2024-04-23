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Geçitkale - Dörtyol yoluna yağ dökülmesi nedeniyle sürücüler uyarıldı

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Geçitkale - Dörtyol yoluna yağ dökülmesi nedeniyle sürücüler uyarıldı
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Geçitkale - Dörtyol Anayolunun, Geçitkale istikametinden Dörtyol  istikametine doğru yol içerisine bir araçtan dökülen yağ nedeniyle yolda kayganlık meydana geldiği açıklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, güzergah üzerinde İtfaiye ekipleri tarafından kumlama çalışmaları yapıldığı, bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.
 
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