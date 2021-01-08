Geçitkale'de aile faciası

Son dakika: Geçitkale'de bir aileden üç fert evinde ölü olarak bulundu.
Olay yerinden gelen ilk bilgilerde 4 kişilik ailede bir çıocuğun anne babasını öldürdükten sonra kendini de vurarak intihar ettiği bildirildi.
Gelişmeler az sonra...
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