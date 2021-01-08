banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
30 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
34 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
249 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
27 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
20 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
26 0
banner529
banner570

Geçitkale güne faciayla uyandı

banner476

Geçitkale güne faciayla uyandı. Aynı aileye mensup 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Geçitkale güne faciayla uyandı
Geçitkale güne bir aile faciası ile uyandı.
Aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu baba İbrahim Çobanoğlu evlerinde vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu.Olayla ilgili olarak aileye mensup 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulandığı belirtildi.

Açıklama yok.
Cinayeti kimin işlediği henüz bilinmiyor. Polis resmi açıklama yapmadı. Cinayetin 3.30 sıralarında yaşandığı bildirildi..Polis evin içinde 2 boş kovan buldu. Olayda kullanılan tabanca emare olarak alındı. Bölgede çok sayıda polis var. Evdeki inceleme halen sürüyor.Polisin yaptığı kısa açıklamada polisin olay yerinde olduğunu ve her ihtimalin araştırıldığını söyledi. Komşularından alınan ilk bilgilerde olay sırasında Eralp Çobanoğlu'nun evden kaçarak kurtulup karşı taraftaki eve gidip olayı bildirdiği belirtildi.

Açıklama yok.
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.