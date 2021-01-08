Geçitkale güne faciayla uyandı. Aynı aileye mensup 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Geçitkale güne bir aile faciası ile uyandı.

Aile arasında çıkan tartışma 3 ölümle sonuçlandı.14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu, anne Bengü Çobanoğlu baba İbrahim Çobanoğlu evlerinde vurulmuş vaziyette ölü olarak bulundu.Olayla ilgili olarak aileye mensup 18 yaşındaki Eralp Çobanoğlu’nun Mağusa Polisi Müdürlüğü’nde sorgulandığı belirtildi.

Cinayeti kimin işlediği henüz bilinmiyor. Polis resmi açıklama yapmadı. Cinayetin 3.30 sıralarında yaşandığı bildirildi..Polis evin içinde 2 boş kovan buldu. Olayda kullanılan tabanca emare olarak alındı. Bölgede çok sayıda polis var. Evdeki inceleme halen sürüyor.Polisin yaptığı kısa açıklamada polisin olay yerinde olduğunu ve her ihtimalin araştırıldığını söyledi. Komşularından alınan ilk bilgilerde olay sırasında Eralp Çobanoğlu'nun evden kaçarak kurtulup karşı taraftaki eve gidip olayı bildirdiği belirtildi.