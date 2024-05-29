Gazimağusa’da kasti hasar

Polisiye olaylar

Gazimağusa’da, başkasının aracına sopa ile vurup hasar veren şahıs tutuklandı.



Polis Basın Bülteni'ne göre, dün akşam Gazimağusa’da, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, A.H.A. (E-25) kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, daha önceden aralarında sorun olan B.E.’nin (E-44) kullanımındaki aracın solundan yaklaşarak, tasarrufunda bulundurduğu sopa ile B.E.’nin kullanımındaki aracın sol kapısına, dikiz aynasına ve ön kaputuna kasten vurarak söz konusu aracı hasara uğrattı. A.H.A. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Ülke genelinde önceki gün Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Pile’de yangın

Pile’de faaliyet gösteren prefabrikten imal bir kafenin mutfağında, muhtemelen faal durumdaki gaz ocağı üzerinde bulunan tava içerisindeki sıvı yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın SBA İtfaiyesi ve GKRY İtfaiyesi tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, bahse konu kafe binası ve içerisinde bulunan tüm kafe malzemeleri ile eşyalar tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

-Tuzla’da yangın

Tuzla’da da St. Barnabas Yolu yakınlarında meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 30,5 dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş buğday, 2 dönümlük alan içerisindeki anızlar ve 4 rulo balya tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

-Yeniboğaziçinde trafik kazası

Yeniboğaziçi köy yolu üzerinde dün Emine Yılkan (K-61) yönetimindeki NS 582 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada Aytotoro Meze Evi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen Seren Karaşahin (K-21) yönetimindeki RC 072 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan RC 072 plakalı araç sürücüsü Seren Karaşahin ve NS 582 plakalı araçtaki yolcu Efsun Doğruöz (Ç-4), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Seren Karaşahin sağ ayağı ile sol el bileğinde kırık ve iç kanama teşhisi ile ameliyat edildi, cerrahi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Efsun Doğruöz ise sağ ayak topuğunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. NS 582 plakalı araç sürücüsü Emine Yılkan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

