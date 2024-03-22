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Gazimağusa’da apartman dairesi, Dilekkaya’da iş aracı yandı

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Gazimağusa’da dün bir apartman dairesinde, Dilekkaya köyünde ise kepçe araçta çıkan yangınlar hasara yol açtı.

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Gazimağusa’da apartman dairesi, Dilekkaya’da iş aracı yandı
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Polis bültenine göre, Gazimağuda’da dün gece 20.30 sıralarında bir apartman dairesinin yatak odasında muhtemelen açık durumda bulunan bavuldan geçen bilgisayar adaptörünün ısınıp kıyafetleri tutuşturması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle muhtelif giyim eşyaları, mobilyalar ile beyaz eşyalar, bavul, sırt çantası ve gitar yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise tüm dairenin duvarları islendi.
-Dilekkaya’da kepçe araçta yangın
Öte yandan dün öğleden sonra 16.30 sıralarında, Dilekkaya’da ağıllar bölgesinde, Mustafa Biçeroglu’nun kullanımındaki kepçe araçta, muhtemelen şoför kabininin iç kısmındaki elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Aracın kabin ve motor bölümlerinin tamamen yandığı belirtildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
 
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