Gazimağusa’da 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Gazimağusa’da 28 yaşındaki erkek D.E.E.’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi





Polis önceki gün öğle saatlerinde Gazimağusa’da bir ikametgahta yaptığı aramada, 1 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 28 yaşındaki erkek D.E.E.’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. D.E.E tutuklandı.

Ötey yandan yine Gazimağusa’da 32 yaşındaki S.O.A.’nın üzerinde ve kalmakta olduğu iki ayrı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 3 adet üzerlerinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındı. Adı geçen şahıs tutuklandı.