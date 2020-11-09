Arkadaşını kalbinden bıçakladı

Mağusa’da önceki gece yabancı uyruklu şahıslar arasında sözlü tartışma çıktı, 2 Vietnamlı arasındaki olay kavgaya dönüşürken, bir Vietnamlı arkadaşı olan bir diğer Vietnamlı'yı kalbinden yaraladı





Polisten verilen bilgiye göre önceki gece saat 22.15 sıralarında, Gazimağusa’da, Kurtalan Sokak üzerinde 29 yaşındaki Vietnamlı K.H.N. aralarında çıkan tartışma sonucu tasarrufunda bulunan bıçak ile Manh Dung Truong’un göğüs kısmına sokmak suretiyle ağır bir şekilde yaraladı.

Manh Dung Truong, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındı. K.H.N. tutuklandı.



