Gazimağusa Limanı’nda iş kazası

Gazimağusa Limanı’nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen iş kazasında, iki tır araç arasına sıkışan 24 yaşındaki işçi Mohammad Ramadan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 13.00 raddelerinde, Gazimağusa Limanı’nda demirli vaziyette bulunan bir yük gemisinde, F. A. (E-69) kullanımındaki NP 689 plakalı tırın çıkış yapacağı esnada, tırları yönlendirmekle görevli gemi işçisi Mohammad Ramadan (E- 24), NP 689 plakalı tırın sol ön kısmı ile gemide park halinde bulunan 01 DRD 87 plakalı tır arasında sıkıştı.

Kazada yaralanan Mohammad Ramadan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

