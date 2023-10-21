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Gazimağusa Limanı’nda çok miktarda kaçak mal ele geçirildi

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Gazimağusa Limanı’nda dün yapılan denetimlerde çok miktarda gümrüğe beyan edilmemiş mal ele geçirildi.

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Gazimağusa Limanı’nda çok miktarda kaçak mal ele geçirildi
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Gazimağusa Limanı’ndan yolcu olarak KKTC’ye giriş yapan A.K.’nin (E-62) valizinde yapılan aramada ise İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı, ithali yasak olan toplam 12 paket cinsel gücü artırıcı ilaç bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin açıklamasına göre, limanda dün 10.30 - 15.30 saatleri arasında Gazimağusa Polis  Müdürlüğü ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından üç ayrı gemide kapsamlı aramalar yapıldı.

Arama sonunda Gümrük ve Rüsumat Dairesine beyan edilmemiş 2 ayrı dorsede toplam 17 bin ıslak mendil, başka bir dorsede 103 adet güvenlik kamerası, 19 paket kamera soketi, 3 adet muhabbet kuşu ve çeşitli kozmetik ürünü ele geçirildi.

Beş ayrı dorse içerisinde ise muhtelif miktarlarda araba yedek parçaları, veteriner ilacı, demir bağlama makinesi ve muhtelif ballar tespit edildi.

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