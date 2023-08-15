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Gazimağusa'da "Tetik Operasyonu"

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Gazimağusa'da "Tetik Operasyonu"
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Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Tetik Operasyonu” kapsamında V.A.’nın (E-24) kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ile 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.Y. (E-29) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Hasan Kalay’ın ölüm sebebi kalp...

Girne Turizm Limanı’nda, önceki gün bir geminin yolcu salonu içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Karpaz’da sakin Hasan Kalay’ın (E-68) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin; “kalp hastalığı, akciğer hastalığı ve kalp krizi”  sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.


Girne’de hırsızlık

Girne’de, 26 Şubat – 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Zeytinlik’te bir evden üç adet televizyon, bir adet hoparlör ve ev önünde park halinde bulunan bir salon araç çalındı.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.D. (E-18) ve O.C. (E-20) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.


 
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