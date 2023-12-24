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Gazimağusa'da 3 kişi ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti

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Gazimağusa'da 3 kişi ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti
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Gazimağusa’da 88, 72 ve 65 yaşlarında üç kişi ani rahatsızlık geçirerek hayatlarını kaybetti.
Polis bülteninde “ani ve gayritabii ölüm” başlığıyla yer alan bilgilere göre, Gazimağusa’daki bir yaşlı bakım evinde kalan İsmet Halil adlı 88 yaşındaki kadın dün 19.00-20.00 saatleri arasında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
İsmail Kılıçoğulları (E-72), dün gece 21.30 sıralarında Gazimağusa’daki evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dün gece 22.30 sıralarında ise Gazimağusalı Şerife Bazuka (K-65) evinin önünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polisin üç ani ölüm vakasıyla ilgili soruşturması sürüyor.
 
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