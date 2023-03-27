Film gibi operasyon

Tasarrufunda bir kilo hintkeneviri bulunan Andreas Georgiou, aracıyla Metahan’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polisler tarafından önce havaya sonra da aracın arka lastiğine ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam eden zanlı, aracını bırakıp koşmaya başladı ancak çok geçmeden yakalandı

Lefkoşa’da Metehan’da önceki akşam hareketli saatler yaşandı. Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmeye çalışan Rum plakalı bir araç işlemlerini yaptıktan sonra polisin ‘Dur’ ihbarına uymadı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler takipte oldukları Rum vatandaşı Andreas Georgiou isimli şahsın aracını Metehan Kapısında durdurmak istedi. Yönetimindeki araç ile kaçmaya çalışan zanlı polis araçlarına çarptı, olayda silah kullanmak zorunda kalan polis, zanlının kullanımındaki aracın lastiklerine ateş açtı.

Saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, lastikleri patlak vaziyette olay yerinden kaçmaya çalışan 35 yaşındaki Andreas Georgiou tasarrufunda temin ettiği 1 kilogram hintkenevirini Ortaköy’de bir aracın altına saklarken suç üstü yakalandı.

Polis operasyonuna ‘Beyaz Ok’ ismi verirken 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 35 yaşındaki Andreas Georgiou’nun kullanımındaki araçta ve aracından dışarıya attığı çantada yapılan aramada, 1 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Andreas Georgiou tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder 25 Mart 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Müdürlükte görevli polis ekibi tarafından zanlı Andreas Georgiou’nun kullandığı PBK 675 plakalı araç Kermiya bölgesinde tespit edilmesine müteakip konu araç Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada zanlının, konu aracı polislerin üzerine sürüp polis aracına çarpıp polisin dur ihtarına uymayarak olay mahallinden kaçmaya çalışması üzerine polisler tarafından önce havaya sonrada aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis olaya müteakip zanlının Öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmesine müteakip polislere direnç gösterip yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Ozana Özder zanlının huzurunda kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde yolcu koltuğu altında şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında ve polisten kaçarken Profesör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının şubeye götürüldüğünü ve yunanca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda itiraf içerikli beyanları olduğunu, bu beyanların araştırılacağını ayrıca incelenmesi gereken kamera görüntüleri de olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

