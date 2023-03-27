Devlet Emlak Dairesi’nin motosikletini çaldı

Lefkoşa’da, boş arazi içerisinde park halinde bulunan Devlet Emlak Dairesi’ne ait motosiklet çalındı. Motosikleti çalan hırsız, kamera görüntüleri sayesinde yakalandı

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Khaled Sameer Khaled Omar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 22 Mart 2023 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Lefkoşa’da, TC Büyükelçiliği arkasında boş arazi içerisinde park halinde bulunan Devlet Emlak Dairesi’ne ait LV 399 plakalı Honda marka silver renk motosikleti calındığı yönde bilgi alınması üzerine yapılan kamera görüntü incelemesinde huzurda bulunan zanlı Khaled Sameer Khaled OMAR’ın tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis tutuklanan zanlının tasarrufunda bulunan motor emare olarak alındığını ve soruşturmanın başlatıldığını konu ile ilgili olarak ifadeler alınacağını ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğinden ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

