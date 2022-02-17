Futbolda haftanın sarı ve kırmızı kart cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ahmet Osman Yürün (Hamitköy) 1 Maç
Mikail Sivri (Küçük Kaymaklı) 2 Maç
Remzi Betmezoğlu (Mesarya) 1 Maç
Okan Göktürk (Mesarya) 1 Maç
Ismael Kone (Binatlı) 1 Maç
Sinan Özsoy (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç
Mert Sezer (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç
Mahmut Aldemir (Hamitköy) 1 Maç
Cahit Solkanat (Miracle Değirmenlik) 1 Maç
Hüseyin Yeşilbaş (Maraş) 1 Maç
Hasan Bayandursun (Maraş) 1 Maç
Nersin Osman (Esentepe) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Bayram Dağgül (Bostancı Bağcıl) 1 Maç
Doğuş Civisilli (Gençler Birliği) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ömer Albayrak (Hamitköy)
Özgür Gül (Merit Alsancak Yeşilova)
Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova)
Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova)
Ozan Açar (Merit Alsancak Yeşilova)
Burak Karabacak (Yonpaş Dumlupınar)
Anıljan Jorayev (Mağusa Türk Gücü)
Şükrü Hilmi Erdoğan (Gönyeli)
Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi)
Adem Seven (Yeniboğaziçi)
Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya)
Burak Emir (Çetinkaya)
Mustafa Menekşeli (Mormenekşe)
Kadir Erol (Gençler Birliği)
Tugay Burhan (Görneç)
Halil Kutlu Menevili (Mormenekşe)
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