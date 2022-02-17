Futbolda haftanın sarı ve kırmızı kart cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ahmet Osman Yürün (Hamitköy) 1 Maç

Mikail Sivri (Küçük Kaymaklı) 2 Maç

Remzi Betmezoğlu (Mesarya) 1 Maç

Okan Göktürk (Mesarya) 1 Maç

Ismael Kone (Binatlı) 1 Maç

Sinan Özsoy (Baf Ülkü Yurdu) 1 Maç

Mert Sezer (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç

Mahmut Aldemir (Hamitköy) 1 Maç

Cahit Solkanat (Miracle Değirmenlik) 1 Maç

Hüseyin Yeşilbaş (Maraş) 1 Maç

Hasan Bayandursun (Maraş) 1 Maç

Nersin Osman (Esentepe) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Bayram Dağgül (Bostancı Bağcıl) 1 Maç

Doğuş Civisilli (Gençler Birliği) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ömer Albayrak (Hamitköy)

Özgür Gül (Merit Alsancak Yeşilova)

Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova)

Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova)

Ozan Açar (Merit Alsancak Yeşilova)

Burak Karabacak (Yonpaş Dumlupınar)

Anıljan Jorayev (Mağusa Türk Gücü)

Şükrü Hilmi Erdoğan (Gönyeli)

Ali Özay Çelik (Yeniboğaziçi)

Adem Seven (Yeniboğaziçi)

Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya)

Burak Emir (Çetinkaya)

Mustafa Menekşeli (Mormenekşe)

Kadir Erol (Gençler Birliği)

Tugay Burhan (Görneç)

Halil Kutlu Menevili (Mormenekşe)





