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Falyalı cinayetiyle ilgili KKTC'de 2.ci tutklama

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Falyalı cinayetiyle ilgili KKTC'de 2.ci tutklama

Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklanırken, tutuklanan Y.G mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis çavuşu Tolga Ateşli, zanlının 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili tutuklandığını söyledi.

Polis,  önceki gün mahkemeye çıkarılan Ö.T ile Y.G’nin 5 Ocak’ta birlikte KKTC’ye geldiklerini belirtti. Polis,  zanlıların Falyalı ailesiyle ilişki içerisinde bulunduğunu, iş yaptıklarını açıkladı. Polis çavuşu Tolga Ateşli, ayrıca silahlı saldırı olayıyla ilgili bazı isimler tespit edildiğini, Y.G’nin aranan şahıslarla da bağlantısının olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü ifade ederek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.  Mahkeme talebi kabul etti.

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