Soğuk hava koşullarında nasıl beslenmeliyiz?

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkanı (v.) ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Ayşe Okan soğuk havaların iştah fonksiyonlarını tetiklediğini belirterek, “Soğuk havada yemek yedikten sonra vücut ısısında artış oluşur. Bu nedenle soğuklarda besin tüketimimizi artırma isteğimiz ortaya çıkar” dedi.

İçgüdüsel olarak yemek yiyerek ısınmaya çalıştığımızı belirten Okan, “Dolayısı ile ısınmak için yemek yeme miktarlarımızı artırıyoruz” ifadesini kullandı.

Dr. Okan, mevsimlere göre tükettiğimiz besinler hakkında da konuşarak, “Yapılan çalışmalarda mevsim değişiklikleri nedeniyle besinsel ihtiyaçlarımızda ya da gereksinmelerimizde bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşıldı” şeklinde konuştu.

Kış aylarında daha yüksek vitamin (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A gibi) ve mineral (çinko, demir, kalsiyum vb) tüketmenin vücut ısısını artırmaya yönelik herhangi bir etki sağlamadığını söyleyen Okan, kış aylarında en sağlıklı beslenme şeklinin her zamanki gibi tüm besin gruplarından dengeli ve yeteri miktarda tüketmek olduğunun altını çizdi.

Dr. Okan, tahıl ve ekmek, et ve türleri, süt ve ürünleri, sebze ve meyve besin gruplarını dengeli bir şekilde tüketmenin kış aylarında oluşabilecek soğuk algınlığına karşı korunmada etkili bir beslenme modeli olduğunu dile getirdi.

Kış aylarında, bahar ve yaz mevsimlerinden farklı olarak besin tüketim sıklığının da arttığını vurgulayan Okan, “Öğünler arası zamanı kısaltarak daha sık aralıklar ve azar azar öğünler planlanmalı. Dolayısı ile vücut ısısının düşmesi engellenecek ve soğuk algınlığı tabanlı hastalıklara yakalanma riski azalacak” şeklinde konuştu.

Okan, birçok araştırmada dengesiz beslenmenin, aşırı besin alımının ve özellikle yüksek proteinli beslenme modellerinin soğuk havalardan korunmak için en hatalı seçimler olarak gösterildiği bilgisini de paylaşarak, “Yüksek proteinli beslenmek metabolik sıvı (su ihtiyacımızı artırır) ihtiyacını artırarak soğuk havaya karşı toleransımızı düşürüyor” dedi.