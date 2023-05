Etler hem kaçak, hem de tarihi geçmiş!

Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren Ciğerim Restoran’da satılmak üzere Güney’den gümrüksüz şekilde ithal edilen 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et ile ilgili polis soruşturması derinleşti, ürünlerin tarihinin geçmiş olduğu belirlendi

Demirhan’da gerçekleştirilen kaçak et operasyonunda Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren Ciğerim Restoran’ın işletmecisi Behçet Kıral ve Sercan Çınar mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede konuşan polis memuru, Kıral’ın gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde, donmuş, tarihi geçmiş olan et ve ciğerleri Lefkoşa ve Girne şubesi için sipariş edip temin edilmesini talimat verdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, 18.05.2023 tarihinde Demirhan Lefkoşa’da Dağyolu çemberi olarak bilinen yerde, Girne’de sakin Sercan Çınar’ın kullanımında bulunan RG 800 plakalı araç şüphe üzerine durdurularak yapılan kontrolde araç içerisinde Güney Kıbrıs’tan kanunsuz olarak ithal edilen tarihi geçmiş 590 kg donmuş ciğer, 302 kg donmuş yağ ve 18 kilo donmuş et tespit edildiğini anlattı.

Polis, Sercan Çınar’dan yapılan soruşturmada bahse konu et ürünlerinin Ciğerim Kasap Restoran işletmecisi zanlı Behçet Kıral’ın isteği üzerine aldığını beyan etmesi üzerine Kıral’ın da tutuklandığını belirtti.

Polis, Kıral’ın gönüllü ifade verdiğini ifadesinde, donmuş ve tarihi geçmiş olan et ve ciğerleri Lefkoşa ve Girne şubesi için sipariş edip temin edilmesini talimat verdiği itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Ozan Kuşak mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını zanlıların davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması 25’er bin TL nakdi teminat yatırması, ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 200’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.