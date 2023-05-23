“Bize yapılabilecek bir saldırıda sorumlu kim olacak?”

Özgür Gazete Muhabiri Kadir Sidal, 7 aylık bebeğini uykudan uyandıran alkollü iki şehir magandasını uyardığı için kendisine bıçak çekildiğini anlatarak, her geçen gün güvenlik tehdidinin büyüdüğü kaotik sisteme isyan etti

Gün geçmiyor ki; ülkede bir güvenlik sorunu yaşanmasın. Son yaşanan olay ise Özgür Gazete Muhabirlerinden Kadir Sidal’a, önceki gece sabaha karşı 02.00 sıralarında, sokakta gürültü yapan ve 7 aylık bebeğinin korkarak uyanmasına sebep olan kişileri uyardığı için apartmanına girilerek kendisine bıçak çekildi.

Sidal yaşadıklarını şöyle anlattı;

“Dün gece (önceki gece) saat 02.00 sularında bulunduğum mahallede alkollü iki kişinin bağırıp çağırmalarından dolayı 7 aylık bebeğim yatağından sıçrayarak ağlamaya başladı.

Balkona çıkıp uyardım ve aradan 5-10 dakika geçmeden bu kişiler ‘Kim bizi uyardı? Çık bakalım tekrar’ diyerek evimin bulunduğu apartmana girerek bağırıp çağırmaya devam ettiler.

Balkona çıkıp ‘Ben uyardım’ dedim ve tehditler başladı; ‘İn aşağı bir sen, hele bir aşağı gel sen’ gibi tehditkar cümleleri bağıra çağıra söylemeye devam ettiler.

Polisi arayıp aşağı indim (Onların evimi bulup yukarıya gelmesini engellemek ve konuşmak adına) önce beni itmeye çalıştılar sonra da bıçak çekip yaralamaya çalıştılar.

Tüm bunların üstüne polis geldi ve ortalık sakinleşti derken bu defa da ‘Madem polis çağırdın bu iş burada bitmez’, ‘Deport bile olsam senin ananı…’, ‘Bu yanına kâr kalmayacak’ gibi tehdit ve küfürlerle polis aracına bindirildiler.

Daha sonra bu kişilerin, işyerinden arkadaşları gelip benden bu kişiler adına özür dileyerek ‘Türkiye’den Kıbrıs’a çalışmaya geldiklerini, biraz alkol aldıklarını o nedenle bu tatsız olayın yaşandığını, kusura bakmamamı’ söylediler.

Sonrasında da onlar polis aracıyla biz de kendi aracımızla karakola ifade vermeye gittik. Polis yaklaşık 25-30 santimlik ekmek bıçağını da emare olarak aldı.

Nasıl bir yer ve toplum olma yoluna doğru gidiyoruz aklım almıyor, ahlakıma sığmıyor. Herkes mutlaka alkol alıp sarhoş olmuştur.

Fakat herkesin, sadece bebeğinin rahat uyuyup korkmaması için bıçak çekilip, ‘yerini yurdunu biliyoruz, bizi polise şikayet etmeyecektin, seninle görüşeceğiz’ gibi tehditlere maruz kalmadan rahatsızlığını dile getirebilme, ve kendi ülkesinin; güvenliği sağlamakla yükümlü güçlerine güvenebilme hakkı olmalı.”

Kadir Sidal dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Polis saldırganların ifadelerini alıp serbest bıraktı ve bu sabah (dün sabah) işe giderken evimin önündeydiler. Eşim ve bebeğimi evde bırakıp işe geldim. Bu sürede eşimin ve bebeğimin güvenliği veya evime girip çıkarken bana yapılabilecek bir saldırıda sorumlu kim olacak?” ifadelerini kullandı.

