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Esentepe’de alkollü sürücü trafik kazası yaptı

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Esentepe’de alkollü sürücü trafik kazası yaptı
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Esentepe'de alkollü sürücü kazaya neden oldu.
Bahattin Karal (E-49),  99 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki GZ 430 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı, araç sürücüsü tutuklandı.
 
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