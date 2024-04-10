Esentepe’de alkollü sürücü trafik kazası yaptı

Esentepe'de alkollü sürücü kazaya neden oldu.
Bahattin Karal (E-49), 99 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, yönetimindeki GZ 430 plakalı araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı, araç sürücüsü tutuklandı.
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