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Dolandırıcılıkla 12 bin TL aldı

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Lefkoşa'da dolandırmak kastı ile çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesiyle bir kişiden 9 bin TL alan, ardından vatandaşlık işlemlerini yapacağı gerekçesiyle başka bir kişiden 2 bin 855 TL para alan Ebru Baytar Kaslı yakalandı

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Dolandırıcılıkla 12 bin TL aldı
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Sahtekârlıkla birçok kişi dolandırdığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ebru Baytar Kaslı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, Eylül 2021 ayı içerisinde Lefkoşa'da, zanlının dolandırmak kastı ile çalışma izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Azeri İrsen' den 9 bin 67  TL nakit para aldığını ve yine ayni ay içerisinde yine dolandırmak kastı ile vatandaşlık işlemlerini yapacağı gerekçesi ile Lefkoşa'da sakin Türkeş Barkut'dan 2 bin 855 TL nakit para alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp toplam 11 bin 922 TL konu paraları sahtekarlıkla temin ettiğini anlattı.
Polis, tahkikatın devam ettiğini, 3 kişinin daha şikayet ettiğini ve  alınması gereken ifadeler mevcut olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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