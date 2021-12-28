Yeni yılı dışarda karşılamak yürek istiyor

Yeni yılı bir restoranda karşılamak isteyenler için kişi başı 350 ile 500 TL fiyat aralığı bulunurken, sanatçılı ve bir gecelik konaklamalı otellerde karşılamak isteyenler için kişi başı 900 TL ile 1400 TL arasında fiyatlar veriliyor





Yeni yılı dışarda karşılamak için bir restoran veya oteli tercih edecek olan vatandaşlarımız için fiyatlar cep yakıyor.

Evde kutlama yapmak yerine bir restoranda yeni yılı karşılamak daha makul olmasına karşın kalmalı olarak bir otelde karşılamak ise oldukça pahalıya mal olacak.

RESTORANTLARDA KİŞİ BAŞI 350 – 500 TL OTELDE 900 – 1400 TL

Yeni yılı bir restoranda karşılamak isteyenler için kişi başı 350 ile 500 TL fiyat aralığı bulunurken, sanatçılı ve bir gecelik konaklamalı otellerde karşılamak isteyenler için kişi başı 900 TL ile 1400 TL arasında fiyatlar veriliyor.

Lefkoşa’daki Meril Restoran’da, soğuk ve sıcak mezeler, kebap, alkol, meyve ve tatlıdan oluşan Yılbaşı özel menüsü için kişi başı fiyat 350 TL iken, bu fiyat benzer bir menü için Hürdeniz Restoran’da 400, Arkın Palm Beach Otel Restoranı’nda 450, Merit Ottoman Kebap House’ta ise 500 TL.

Restoran eğlencelerine genellikle yerli canlı müzik ve fasıllar eşlik ederken, özellikle büyük otellerin konaklama dahil Casino programlarında ise fiyatlar değişiyor. Fatih Ürek’in sahne alacağı Acapulco Otel’de 1 gecelik konaklama ve gala fiyatı kişi başı 900 TL ile 1.400 TL arası değişirken, Berdan Mardini’nin programının olacağı Arkın Palm Beach Otelde ise minimum iki gecelik konaklamanın kişi başı fiyatı da 2 bin 250 TL civarında… Yerli sanatçı Havva Özdemirağ ve Adem Erim’in program yapacağı Dome Otel’de ise sadece gala kişi başı 500 TL, gala ve kahvaltı dahil konaklamanın kişi başı fiyatı da 1.100 TL.

Yılbaşı programlarını şimdiden hazırlayan bazı restoran ve oteller bu yıl yerli halktan gelen talebin çok düşük olduğunu, az rezervasyon yapıldığını ve bu kriz döneminde çoğu kişinin dışarıyı tercih etmediğini söylüyor. Yüzdelik üzerinden rakam veren Dome Otel yetkilileri sadece gala için yüzde 4 civarı bir yerli halk talebi olduğunu, konaklama için ise 160 odadan sadece 1’inin yerli bir kişi tarafından ayrıldığını belirtiyor.



Restoranlar fix menü kişi başı fiyatları:

Meril Restoran: 350 TL

Hürdeniz Restoran: 400 TL

Arkın Palm Beach Otel Restoranı: 450 TL

Dome Hotel Restoranı: 500 TL

Merit Ottoman Kebap House: 500 TL



Konaklamalı otel programları:

Acapulco Otel 1 gecelik konaklama ve gala: 900 TL-1.400 TL

Arkın Palm Beach Otel minimum iki gecelik konaklama ve gala: 2 bin 250 TL

Dome Otel kahvaltı dahil konaklama ve gala: 1.100 TL

